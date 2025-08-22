Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Україна бачить добру волю у більшості країн з "Коаліції охочих", хто готовий надати гарантії безпеки повністю; після того, як буде виписана їхня інфраструктура буде зрозуміло, хто і які готовий надати гарантії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо добру волю з більшості цих країн ("Коаліції охочих – ІФ-У). Різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями. І поки що зараз рано говорити, хто може дати своїх військових, хто - розвідку, хто буде присутній в морі, хто - в небі, а хто готовий фінансувати", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у п’ятницю.

"Тому поки що зарано говорити про всі країни. Інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти", - додав він.

21 серпня Зеленський сказав, що точна кількість країн, які готові ввести війська в рамках гарантій безпеки для України, українській стороні наразі невідома, учасники Коаліції охочих розглядають різні види участі.