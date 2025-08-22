Інтерфакс-Україна
Події
14:09 22.08.2025

Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

1 хв читати
Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідають Молдову наступного тижня, щоб відсвяткувати День незалежності Молдови, повідомляє Reuters з посиланням на заяву адміністрації Макрона.

"Лідери підтвердять свою повну підтримку безпеки, суверенітету та європейського шляху Молдови", – йдеться в заяві Єлисейського палацу щодо візиту 27 серпня, пише Reuters у п'ятницю.

28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори, де правляча партія намагається зберегти більшість і закріпити проєвропейський напрямок.

Президентка Молдови Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Нещодавно Центральна виборча комісія Молдови не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога", що пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Теги: #мерц #день_незалежності #туск #макрон #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:02 21.08.2025
Українців об'єднують насамперед перемоги ЗСУ, роз’єднують взаємні звинувачення та політконфлікти – соцопитування

Українців об'єднують насамперед перемоги ЗСУ, роз’єднують взаємні звинувачення та політконфлікти – соцопитування

18:58 20.08.2025
План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

12:03 20.08.2025
Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

18:14 19.08.2025
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

12:13 19.08.2025
Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

11:52 19.08.2025
Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

11:01 19.08.2025
Мерц: Розмова між Зеленським і Путіним має відбутися протягом 14 днів – ЗМІ

Мерц: Розмова між Зеленським і Путіним має відбутися протягом 14 днів – ЗМІ

13:12 18.08.2025
Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

16:51 16.08.2025
Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

14:15 16.08.2025
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Володимиру Ковальському присвоєно звання Герой України (посмертно)

Максиму Кривцову присвоєно звання Герой України (посмертно)

Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

Взято під варту залізничника за передачу РФ розвідданих із Харківської та Сумської областей

Синоптики попереджають про сильні дощі та грози в Україні, на сході та південному-сході - град та шквали

Росія вийшла зі справи Арбітражного трибуналу (Гаага) про захоплення кораблів та моряків ВМС ЗСУ у 2018р

Комунальна галузь підключила понад 145 МВт когенераційних установок – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА