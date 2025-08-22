Макрон, Мерц і Туск відвідають Молдову 27 серпня з нагоди Дня незалежності

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідають Молдову наступного тижня, щоб відсвяткувати День незалежності Молдови, повідомляє Reuters з посиланням на заяву адміністрації Макрона.

"Лідери підтвердять свою повну підтримку безпеки, суверенітету та європейського шляху Молдови", – йдеться в заяві Єлисейського палацу щодо візиту 27 серпня, пише Reuters у п'ятницю.

28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори, де правляча партія намагається зберегти більшість і закріпити проєвропейський напрямок.

Президентка Молдови Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Нещодавно Центральна виборча комісія Молдови не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога", що пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.