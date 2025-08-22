Інтерфакс-Україна
Події
11:07 22.08.2025

Морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійска

1 хв читати
Морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійска

Морський дрон Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у бухті Новоросійска (РФ) знищив п’ятьох елітних російських водолазів, які намагалися "дослідити" вже подавлений РЕБами дрон, повідомила пресслужба ГУР.

"…під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту РФ з числа т.зв. ПДСС (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства) — це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ― внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - зазначили в ГУР.

Теги: #дрон #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 21.08.2025
Фільм про американських бійців Міжнародного легіону ГУР вийшов онлайн

Фільм про американських бійців Міжнародного легіону ГУР вийшов онлайн

13:13 20.08.2025
Ворожий дрон влучив в автівку на Дніпропетровщині, загинув чоловік

Ворожий дрон влучив в автівку на Дніпропетровщині, загинув чоловік

01:59 18.08.2025
Російський дрон атакував цивільну автівку на Сумщині, постраждав водій

Російський дрон атакував цивільну автівку на Сумщині, постраждав водій

09:15 16.08.2025
Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

18:50 15.08.2025
Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

09:08 15.08.2025
ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

00:38 15.08.2025
На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

12:27 13.08.2025
ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

ВАЖЛИВЕ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА