Морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійска

Морський дрон Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у бухті Новоросійска (РФ) знищив п’ятьох елітних російських водолазів, які намагалися "дослідити" вже подавлений РЕБами дрон, повідомила пресслужба ГУР.

"…під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту РФ з числа т.зв. ПДСС (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства) — це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ― внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - зазначили в ГУР.