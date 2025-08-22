Київський фунікулер опівдні відновить роботу після ремонту

Фото: https://t.me/KyivCityOfficial

Київський фунікулер відновлює роботу після ремонту, повідомила пресслужба міської державної адміністрації.

"22 серпня о 12:00 київський фунікулер відновить роботу після планового щорічного ремонту", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що в межах ремонту було відремонтовано машинну, компресорну та тиристорну зали. Фахівці провели скорочення троса та натягу контактної мережі, виконали малярні роботи кузова та частковий ремонт дверей вагонів, відремонтували та очистили пасажирські сидіння.