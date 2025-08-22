Інтерфакс-Україна
08:30 22.08.2025

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, 17 поранені

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 17 зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 - дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та  артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Ромашкове, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Дослідне, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Новоолександрівка, Томарине, Благовіщенське, Костирка, Львове, Микільське, Милове, Новокаїри,  Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

