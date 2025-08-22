Окупанти за добу втратили 790 осіб та 110 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів, 4 танка, 3 бронемашини, 46 артсистем, 318 БПЛА, а також 110 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1074320 (+790) осіб, танків – 11124 (+4) од, бойових броньованих машин – 23160 (+3) од, артилерійських систем – 31835 (+46) од, РСЗВ – 1472 (+1) од, засоби ППО – 1210 (+1) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318), крилаті ракети – 3598 (+33), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни - 59426 (+110), спеціальна техніка – 3944 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.