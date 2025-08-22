22 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1276 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1276 RUSSIAN AGRESSION

22 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, 80 років від дня вступу України в ООН, День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї у серпні, День "Відведіть свою кішку до ветеринара", День нарциса.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших.

Свято Грузинської ікони Божої Матері.

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 296.

Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв насильства, яке здійснюється через релігійні або інші переконання, а також підвищення обізнаності про важливість захисту прав людини.

80 років від дня (1945) вступу України в ООН.

Україна є однією з держав-співзасновниць Організації Об'єднаних Націй. Вона приєдналася до ООН у 1945 році, після ратифікації Статуту ООН Президією Верховної Ради Української РСР 22 серпня 1945 року. Україна брала активну участь у конференції в Сан-Франциско, де розроблявся Статут ООН, зокрема, у координації підготовки Преамбули та Цілей і Принципів Статуту.

Міжнародний день фольклору

Цей день нагадує про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об’єднує громади. Термін "фольклор" вперше вжив британський археолог Вільям Джон Томс 22 серпня 1846 року у статті, опублікованій у лондонському журналі "Atheneum".

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

Це день вшанування тих, хто віддав своє життя для захисту громадян, хто боровся зі злочинністю та гарантував безпеку країни. Від моменту здобуття незалежності України, під час виконання службових обов’язків загинуло 1671 правоохоронців. Особливо багато втрат було під час бойових дій на сході України.

Нині на фронті воює 17 тисяч поліцейських, майже кожен п'ятий. Крім того, 25 тисяч поліцейських працюють у зоні бойових дій, опікуються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та іншими завданнями, а загальна кількість поліцейських, залучених до роботи на лінії фронту та у прифронтових районах, сягає 40-45 тисяч.

Всесвітній день нарциса

Всесвітній день нарциса відзначається в четверту п’ятницю серпня. Ця подія присвячена не квітам, а боротьбі з раком. Нарциси вже багато років є символом цієї хвороби.

Нарциси – квіти, що розквітають навесні, ще у 1950 році стали використовуватись раковими спільнотами як символ надії. Зображення цієї квітки назавжди пов’язалося із зусиллями добровольців та дослідників, які доносять до людства інформацію про онкологічні хвороби. У Всесвітній день нарциса проводяться збори коштів для світових онкологічних організацій, спрямовані на дослідження та допомогу онкохворим.

Сьогодні нарцис є логотипом волонтерських груп та онкологічних спільнот у світі.

Всесвітній день рослинного молока

Заснований у 2017 році з метою привернення уваги до переваг рослинного молока та його впливу на здоров’я людей і довкілля.. Рослинне молоко виготовляється з різних культур, таких як соя, мигдаль, овес, рис та інші. Воно не містить лактози, що робить його ідеальним для людей із непереносимістю лактози. Крім того, рослинне молоко часто збагачене вітамінами та мінералами, що робить його корисним для здоров’я.

День зубної феї у серпні

День зубної феї, що відзначається двічі на рік - 28 лютого та 22 серпня, приносить відчуття магії та хвилювання як дітям, так і батькам. Цей дивний день - можливість вшанувати улюблену Зубну фею, яка перетворює втрату молочних зубів на незабутню подію для дітлахів. Він також нагадує про важливість гігієни.

День "Відведіть свою кішку до ветеринара"

День "Відведіть свою кішку до ветеринара" відзначають 22 серпня. Ця подія започаткована у США. Але актуальна для власників котиків по всьому світу, це день турботи про свого пухнастика.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Петра Григоровича Юрченка (1900-1972), українського архітектора, мистецтвознавця, історика української архітектури;

105 років від дня народження Рея Дуґласа Бредбері (1920-2012), американського письменника, драматурга, сценариста;

75 років від дня народження Наталії Василівни Вихованчук (1950), української художниці, педагогині.

Ще в цей день:

1795 - У Французькій республіці приймають Конституцію ІІІ року, що ліквідовує загальне виборче право;

1864 - Підписують першу Женевську конвенцію, утворюють товариство Червоного хреста;

1868 - Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;

1910 - Підписання Договору про приєднання Кореї до Японії;

1918 - Відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 - Директорія та уряд УНР ухвалюють рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями;

1992 - Президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передає президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Вони були ранньо-християнськими святими, які загинули за свою віру під час правління імператора Максиміана (284-305 рр.). Агатонік походив зі знатного роду і жив у Нікомідії. Він був обізнаний у Святому Письмі та навернув до християнства багатьох язичників. Разом із ним мученицьку смерть прийняли також Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Їх катували і розіп’яли на хресті за відмову принести жертву ідолам.

Іменини: Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна.