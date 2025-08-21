Інтерфакс-Україна
Події
21:02 21.08.2025

Трамп має намір вийти на патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцейськими та військовослужбовцями

1 хв читати
Трамп має намір вийти на патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцейськими та військовослужбовцями

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір узяти участь у патрулюванні вулиць Вашингтона.

"Я маю намір сам вийти сьогодні ввечері, гадаю, разом із поліцейськими і військовими, звісно. Ми зробимо цю роботу", - сказав він у четвер у радіошоу Тодда Старнса (радіостанція KWAM).

Про будь-які інші деталі поки що не повідомляють.

Раніше Трамп розпорядився направити до Вашингтона підрозділи національної гвардії, оскільки, за його словами, у місті сильно зросла активність кримінальних структур.

Теги: #патруль #трамп #вашингтон #сша

