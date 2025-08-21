Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві

Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту, в якій висловило рішучий протест проти інциденту з дроном, що стався в ніч з 19 на 20 серпня 2025 року в селі Осини Люблінського воєводства, повідомляється на сайті відомства у четвер.

МЗС Польщі у ноті протесту заявляє, що "інцидент – вибух безпілотного літального апарату – є порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань щодо поваги до суверенітету Польщі, що випливають, зокрема, з Договору між Республікою Польща та Російською Федерацією про дружнє та добросусідське співробітництво та Конвенції про міжнародну цивільну авіацію".

МЗС Польщі розцінило цю подію як "чергову навмисну провокацію", що відповідає схемі гібридних дій, що здійснюються РФ проти Польщі та інших європейських країн. "Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху", - йдеться у ноті протесту.

МЗС Польщі вимагає від російської сторони негайно надати пояснення щодо інциденту, зокрема обставин та причин появи безпілотного літального апарату на території Польщі, а також інформацію про дії, вжиті відповідними органами РФ для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. "Ми закликаємо до негайного припинення всіх ворожих та провокаційних дій проти Польщі та повторюємо, що відповідальність за наслідки таких інцидентів несе виключно російська сторона.

Як повідомлялося, о 2 ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення". Також Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому радіолокаційне поле протиповітряної оборони Польщі не виявило його.