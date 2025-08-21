Інтерфакс-Україна
Події
17:52 21.08.2025

Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

Через ворожу атаку безпілотника в Корюківській громаді на Чернігівщині зазнали поранень дві цивільні жінки, одна з них наразі у важкому стані у реанімації, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Удень агресор атакував село в Корюківській громаді. Через удар безпілотником по звичайному подвір'ю поранень зазнали двоє цивільних жінок. 66-річна місцева жителька і 46-річна жінка, яка саме була в гостях", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

За даними Чауса, постраждалих ушпиталили з численними травмами і пораненнями. Одна постраждала у стані середньої тяжкості. За життя іншої борються лікарі - жінка в реанімації.

