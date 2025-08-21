Інтерфакс-Україна
Події
10:41 21.08.2025

Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що мир в Україні вимагає надійних гарантій безпеки від союзників у Європі та США та притягнення Росії до відповідальності за кожен злочин.

"Росія знову демонструє, що їй не потрібен мир. Минулої ночі Україна зазнала масштабної комбінованої атаки: дрони, крилаті й балістичні ракети, навіть гіперзвукова зброя — все це було спрямовано проти наших міст і інфраструктури. Є загиблі та поранені. Мета очевидна — терор. Проти людей, бізнесу, нормального життя, проти всього цивілізованого світу. Це та сама логіка, яку Росія застосовує всюди: знищувати те, що не може контролювати", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Прем'єр заявила, що саме тому посилення оборони України залишається критично важливим, зокрема країні терміново потрібні додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі, щоб захистити людей і об’єкти партнерів.

"Водночас дипломатичний трек має посилюватися. Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі, зокрема зі Сполученими Штатами, щоб змусити Росію припинити війну. Україна продовжує демонструвати готовність працювати заради миру. Але мир вимагає тиску. Він вимагає надійних гарантій безпеки від союзників у Європі та США. І він вимагає притягнення Росії до відповідальності за кожен скоєний злочин", - додала вона.

Теги: #свириденко #гарантії_безпеки

