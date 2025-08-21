Інтерфакс-Україна
Події
10:26 21.08.2025

РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - Зеленський

Деградація економіки очікується в РФ найближчим часом, тому росіяни думають про те, яким чином закінчити війну, але з якимось результатом, який вони могли б представити всередині своєї країни як перемогу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Все не так погано, на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У нього (у Путіна – ІФ-У) набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Президент України також зауважив, що РФ нарощує частину виробництва, але не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати.

"Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися. І він (Путін – ІФ-У) це розуміє, думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші тощо. І тому, я думаю, вони думають про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь "перемогою для себе", - наголосив він.

За словами президента, росіяни вигадали "перемогу" у вигляді виходу України з Донбасу. "Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави", - пояснив Зеленський.

