Інтерфакс-Україна
Події
09:43 21.08.2025

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Мукачеву зросло до 15 - ДСНС

1 хв читати
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Мукачеву зросло до 15 - ДСНС
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Мукачеву (Закарпатська обл.) збільшилася до 15, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"15 людей, попередньо, постраждали внаслідок обстрілу на Закарпатті: росіяни нанесли ракетні удари по території одного з промислових об’єктів у Мукачево", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63, додали в Нацполіції.

Раніше було відомо про 12 постраждалих.

Окрім того, повідомляється про пожежу, що виникла на площі близько 7 тис. кв. м.

На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Теги: #атака_рф #мукачево

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 21.08.2025
Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

07:20 21.08.2025
Внаслідок ворожої атаки по Мукачеву відомо про 12 постраждалих

Внаслідок ворожої атаки по Мукачеву відомо про 12 постраждалих

06:08 21.08.2025
У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

15:19 20.08.2025
Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

11:50 19.08.2025
РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

11:33 19.08.2025
У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

У Кременчуку після ворожій атаки знаходять нерозірвані касетні боєприпаси – мер

17:14 07.05.2025
McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На основних напрямках фронту співвідношення дронів на нашу користь

Ворог нарощує сили на запорізькому напрямку – Зеленський

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Львів зросла до трьох

ОСТАННЄ

Зеленський: На основних напрямках фронту співвідношення дронів на нашу користь

Ворог нарощує сили на запорізькому напрямку – Зеленський

Кабмін припинив дію меморандуму з Іраном про безвізові поїздки громадян з диппаспортами

Кабмін затвердив порядок створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах

ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях

У Києві затримано двох квартирних крадіїв зі стажем

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Львів зросла до трьох

Тайвань планує збільшити оборонний бюджет на 22,9% у 2026 році

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА