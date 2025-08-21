Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Мукачеву зросло до 15 - ДСНС

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Мукачеву (Закарпатська обл.) збільшилася до 15, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"15 людей, попередньо, постраждали внаслідок обстрілу на Закарпатті: росіяни нанесли ракетні удари по території одного з промислових об’єктів у Мукачево", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63, додали в Нацполіції.

Раніше було відомо про 12 постраждалих.

Окрім того, повідомляється про пожежу, що виникла на площі близько 7 тис. кв. м.

На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.