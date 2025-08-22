Інтерфакс-Україна
22.08.2025

Ліквідація пожежі на заводі в Мукачеві досі триває

Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі на заводі американської компанії Flex у Мукачеві досі триває, повідомила пресслужба Держслужби по НС.

"Закарпаття: станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня", - сказано в повідомленні в телеграмі.

До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

За даними ДСНС, в результаті події постраждали 21 людина.

Між тим, глава Закарпатської ОВА в четвер ввечері повідомив про 23 постраждалих.

Як повідомлялося, до лікарні Святого Мартина у Мукачеві (Закарпатська обл.) звернулися 12 постраждалих під час ворожої атаки: 10 осіб каретами швидкої допомоги та ще двоє самостійно, йдеться у повідомленні пресслужби Мукачівської міської ради.

Мукачево на Закарпатті опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення.

 

