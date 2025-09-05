Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві Закарпатської області.

"Сьогодні на місці поспілкувався з представниками підприємства – про роботу заводу, відновлення. На жаль, російські ракети та дрони бʼють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює тут. Для нас дуже важливо, що американський бізнес присутній в Україні. Ми будемо робити все, щоб максимально допомогти підприємству швидко відновитися", - написав він в телеграмі.

Президент зазначив, що завод Flextronics у Мукачеві – підприємство з американськими інвестиціями. У ньому виробляли побутову техніку. "Росія завдала по ньому ракетного удару вранці 21 серпня. Через цей удар постраждали 17 людей, деякі з них досі в лікарні", - пише він.

Як повідомлялося, 21 серпня російські окупанти завдали удар по заводу американської компанії FLEX у місті Мукачево Закарпатської області. Президент США Дональд Трамп стверджує, що висловив невдоволення під час розмови з Володимиром Путіним ракетним ударом РФ по заводу американської компанії FLEX.