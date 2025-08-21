Інтерфакс-Україна
Події
20:38 21.08.2025

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Російські окупанти завдали удар по заводу американської компанії FLEX у місті Мукачево Закарпатської області свідомо, як по американській власності, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни точно знали, куди б’ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака - якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді – відповіді щодо перемовин про закінчення війни", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у четвер.

Голова держави зазначив, що підприємство, яке зазнало удару, виробляє побутову електротехніку, "нічого воєнного".

Він також заявив, що Володимир Путін зараз намагається уникнути зустрічі з ним, як передумови подальшої тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, та намагається продовжити війну.

"Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях", - сказав Зеленський.

Він нагадав про те, що російські дрони залетати також і на територію Польщі та Литви, назававши ці інциденти дуже неприємними та невипадковими. "Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали вночі удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві. Місто вперше опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення. Завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття, що врятувало їх життя. Загалом повідомлялося про 19 постраждалих віком від 22 до 63 років. Після обстеження на стаціонарному лікуванні лишилися шестеро громадян, з них один перебуває у тяжкому стані.

Теги: #обстріл #мукачево #сша #президент

