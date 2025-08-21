Інтерфакс-Україна
07:19 21.08.2025

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 115 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 115 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів, 1 танк, 5 бронемашин, 41 артсистему, 315 БПЛА, а також 115 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1073530 (+830) осіб, танків – 11120 (+1) од, бойових броньованих – 23157 (+5) од, артилерійських систем – 31789 (+41) од, РСЗВ – 1471 (+1) од, засоби ППО – 1209 (+1) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 52469 (+315), крилаті ракети – 3565 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114), спеціальна техніка – 3944 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

