21 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1275 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1275 RUSSIAN AGRESSION

21 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму, День без косметики та макіяжу, День поета, Всесвітній день Аватара, День турботи про себе в інтернеті.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тадея; святої мучениці Васси.

Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму

Дата вшанування була затверджена 2017 року Генеральною Асамблеєю ООН. Сьогодні згадують усіх людей, які постраждали від тероризму, чиє життя було змінено або перервано терористами. Терористичні акти, ким би вони не здійснювалися і чим би не були вмотивовані, не можуть бути виправдані і є дуже важкими злочинами.

Цього дня світова спільнота висловлює співчуття жертвам тероризму та їхнім родинам, усім людям, які побували в пеклі трагічних подій. Цього дня згадують кожну людину, яка загинула від рук терористів.

Дуже часто жертв терористів забувають, їхні права ігнорують. А для людей, які постраждали від терористичних дій, це часто має дуже важкі наслідки. Допомогти таким людям пережити травму та повернутися до нормального життя може лише довготривала підтримка, яка складається із заходів фізичної, психологічної, фінансової та соціальної реабілітації.

День без косметики та макіяжу

21 серпня в усьому світі відзначають День без косметики та макіяжу.

До святкувань щороку приєднується все більше представниць прекрасної статі, які заявляють, що вони прекрасні своєю природною красою.

День поета

Засновано свято в 1994 році Вільямом Сіхгартом - британським філантропом, підприємцем і видавцем. Цього дня відбувається церемонія нагородження поетів. Вручають такі нагороди один раз на рік.

Всесвітній день Аватара

Саме цього дня 2009 року відбулася прем'єра першого трейлера легендарного фільму "Аватар" режисера Джеймса Кемерона.

День турботи про себе в інтернеті

Ця подія присвячена поширенню обізнаності про ризики для користувачів в інтернеті та про правила безпеки користування інтернетом.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Юрія Юрійовича (Георгія Георгійовича) Вороного (1895-1961), українського хірурга, який вперше у світі виконав клінічну пересадку трупної нирки (перша в історії спроба пересадки будь-якого цілого органу людині; 1933);

110 років від дня народження Лариси Мурович (справж. - Лідія Степанівна Мак-Тимошенко) (1915-2002), української поетеси, перекладачки, журналістки, педагогині, членкині ОУН, громадської діячки (Канада);

110 років від дня народження Георгія Миколайовича Яблонського (1915-1955), українського художника, педагога.

Ще в цей день:

1911 - Із Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" (Джоконда), яку було знайдено тільки через два роки в Королівстві Італія;

1914 - Засновано футбольний клуб "Васко да Гама";

1932 - У Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль;

1944 - У Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;

1968 - Країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення "Празької весни";

1991 - Верховна рада Латвії ухвалила конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачовського путчу (ГКЧП);

1996 - Засновано нагороду Президента України - орден "За мужність";

1996 - На Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні за ф'ючерсними контрактами;

2005 - Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на "Верховний архієпископ Києво-Галицький" і переніс резиденцію до Києва;

2011 - У місті Олевськ Житомирської області було відкрито пам'ятний знак на честь 70-річчя від дня створення Олевської республіки;

2013 - У війні в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска м. Гута вони завдали ракетних ударів із використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб;

Церковне свято:

День Святого апостола Таддея Едеського

Таддей Едеський один із 70 апостолів, єврей за походженням, народився в Едесі - сирійському місті.

Під час свята в Єрусалимі, Таддей почув проповідь Івана Предтечі. Слова проповідника так надихнули Таддея, що він вирішив охреститися в Йордані й залишитися на Святій Землі.

Пізніше Тадей став учнем Спасителя і був обраний до 70 апостолів. Після Вознесіння Спасителя Тадей Едеський почав проповідувати в Месопотамії та Сирії. Повернувшись на батьківщину в Едес, він навернув у християнство князя Авгара, оскільки підтвердив свої проповіді чудесами – вилікував Авгара від прокази.

Заснував церкву у фінікійському місті Віріті, сучасному Бейруті.

Іменини: Олександр, Павло, Марфа.