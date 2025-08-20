УЧХ допомагає евакуйованим з Донеччини

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надають допомогу евакуйованим особам з Донеччини у транзитному центрі у Лозовій (Харківська область).

“Днями у місті Лозова… було відкрито транзитний центр для евакуйованих осіб з Донеччини. Волонтери Лозівської організації Українського Червоного Хреста оперативно прибули для надання допомоги”, - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтери надають першу домедичну та психологічну допомогу. Для евакуйованих дітей за сприянням Українського Червоного Хреста у транзитному центрі організовано зону психосоціальної підтримки, де волонтери проводять психоедукаційні сесії. При потребі всіх пригощають чаєм та смаколиками.