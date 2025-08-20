Сікорський: Найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що порушнику повітряного простору країни буде висловлено протест.
"Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території. Міністерство закордонних справ висловить протест проти винуватця", - написав він в соцмережі Х в неділю.
Раніше повідомлялось, що невідомий об'єкт у ніч з вівторка на середу впав і вибухнув на кукурудзяному полі поблизу селища Осіни в Луківському повіті Люблінського воєводства, повідомляє агентство PAP у середу.
"Об'єкт, який впав і вибухнув під Осінами в Люблінському воєводстві, є військовим дроном, але без бойової частини, найімовірніше, так званим приманкою", - повідомило агентству джерело, наближене до міністерства оборони.