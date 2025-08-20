Інтерфакс-Україна
Сікорський: Найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території

Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що порушнику повітряного простору країни буде висловлено протест.

"Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист нашої власної території. Міністерство закордонних справ висловить протест проти винуватця", - написав він в соцмережі Х в неділю.

Раніше повідомлялось, що невідомий об'єкт у ніч з вівторка на середу впав і вибухнув на кукурудзяному полі поблизу селища Осіни в Луківському повіті Люблінського воєводства, повідомляє агентство PAP у середу.

"Об'єкт, який впав і вибухнув під Осінами в Люблінському воєводстві, є військовим дроном, але без бойової частини, найімовірніше, так званим приманкою", - повідомило агентству джерело, наближене до міністерства оборони.

