Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні, але не своїх солдатів - глава Міноборони

Фото: Unsplash

Польща готова надати інфраструктуру і логістику для військовослужбовців союзників у разі їхнього рішення направити контингенти в Україну, при цьому безпосередньо польські солдати в місії брати участь не будуть, заявив у середу віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми не відправимо польські війська в Україну. Це позиція уряду не тільки на зараз, але і на багато місяців", - сказав Косиняк-Камиш, якого цитують польські ЗМІ.

Він додав, що цей факт "не означає, що Польща не бере участі в так званій "коаліції бажаючих".

"У нас є й інші завдання, і мова йде про відносини з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі", - підкреслив глава Міноборони. Він пояснив, що має на увазі, зокрема, "захист східного флангу НАТО, польсько-білоруського кордону, де 5-6 тисяч військовослужбовців постійно забезпечують безпеку, а також забезпечення інфраструктури та логістики для потенційної миротворчої місії".

"У цьому процесі десятки, сотні, тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки союзних військ, які можуть бути розміщені в Україні", - додав Косіняк-Камиш.