В ЦПД спростували загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військових, Генштаб перепостив
Центр протидії інформації (ЦПД) при РНБО України спростовує розповсюджувану російськими окупантами дезінформацію про нібито загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про 1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових за час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні на сайті ЦПД в середу.
Також в Центрі нагадують, що втрати російських окупантів втричі перевищують втрати українських воїнів, про що повідомляв президент України Володимир Зеленський, і посилаються на дані Генерального штабу Збройних сил України, згідно якого станом на 20 серпня росіяни втратили під час повномасштабного вторгнення 1 млн 72 тис 700 осіб вбитими та пораненими, "що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України".
"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - відзначають в ЦПД.
Генеральний штаб Збройних сил України зробив перепост цього повідомлення ЦПД на своєму каналі, таким чином підтвердивши інформацію.