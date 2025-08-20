В ЦПД спростували загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військових, Генштаб перепостив

Фото: ЦПД

Центр протидії інформації (ЦПД) при РНБО України спростовує розповсюджувану російськими окупантами дезінформацію про нібито загибель та зникнення без вісти 1,7 млн українських військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про 1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових за час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні на сайті ЦПД в середу.

Також в Центрі нагадують, що втрати російських окупантів втричі перевищують втрати українських воїнів, про що повідомляв президент України Володимир Зеленський, і посилаються на дані Генерального штабу Збройних сил України, згідно якого станом на 20 серпня росіяни втратили під час повномасштабного вторгнення 1 млн 72 тис 700 осіб вбитими та пораненими, "що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України".

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - відзначають в ЦПД.

Генеральний штаб Збройних сил України зробив перепост цього повідомлення ЦПД на своєму каналі, таким чином підтвердивши інформацію.