Інтерфакс-Україна
Події
15:19 20.08.2025

Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

1 хв читати
Російські війська обстріляли із артилерії Білозерку, одна людина загинула, ще одна дістала поранень, повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Сьогодні близько 12:00 російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у Білозерці. Через цю ворожу атаку смертельні травми дістав 39-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблого. Також поранено місцеву жительку", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомляється, наразі медики надали постраждалій допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Теги: #атака_рф #прокудін #херсонська_область

