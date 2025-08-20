Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

Російські війська обстріляли із артилерії Білозерку, одна людина загинула, ще одна дістала поранень, повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Сьогодні близько 12:00 російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у Білозерці. Через цю ворожу атаку смертельні травми дістав 39-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблого. Також поранено місцеву жительку", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомляється, наразі медики надали постраждалій допомогу і відпустили на амбулаторне лікування.