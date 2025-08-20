Під час війни в Україні продавали гомеопатичні препарати російського походження і сумнівної якості - прокуратура

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Правоохоронці викрили схему "тіньових" поставок російських гомеопатичних препаратів з непідтвердженими лікувальними властивостями на сотні мільйонів гривень під час повномасштабної війни: серед організаторів — власник фармахолдингу РФ та директор дочірньої компанії з України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Офіс Генерального прокурора та Нацполіція України припинили діяльність налагодженої оборудки з поставки російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавалися представникам держави-агресора", - інформує відомство в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Офісу генпрокурора, організував схему член російської Академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ.

"Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою. Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків — маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили "на потік", - пояснюють в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, до цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.

"Від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку держави-агресора", - наголошують у відомстві.

Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частина коштів, як уточнюють в Офісі генпрокурора, виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара — громадянина РФ.

"Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я", - наголошують в прокуратурі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на підставі зібраних доказів організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії.

Також, як інформують в Офісі генпрокурора, перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держреєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.