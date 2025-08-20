Інтерфакс-Україна
Події
13:38 20.08.2025

В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

Фото: Міноборони України

Можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання з’явилася в мобільному застосунку Резерв+, повідомляється на сайті Міністерства оборони України в середу.

"Алгоритм дій такий: завантажте Резерв+; перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення; протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів", - йдеться в повідомленні.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму штрафу 17 тис грн, а ще через 20 вона подвоїться до 34 тис грн. Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

"Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку", - повідомили в Міноборони та анонсували, що до кінця серпня в Резерв+ буде доступна можливість сплатити штраф за всі види порушень правил військового обліку.

Теги: #штраф #резерв_плюс

