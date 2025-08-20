Інтерфакс-Україна
Події
13:24 20.08.2025

Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

Європейські чиновники на зустрічі у вівторок обговорили план відправки британських та французьких військ до України в рамках мирної угоди, включаючи чисельність та посаду військовослужбовців, пише Bloomberg з посиланням на власні проінформовані джерела.

"Згідно з пакетом гарантій, що перебуває на стадії розробки, перший етап передбачає допомогу у зміцненні українських військ шляхом навчання та підкріплення, повідомили джерела, знайомі з обговореннями. Ці сили підтримуватимуться багатонаціональною групою, що складається переважно з європейських військ, до складу яких Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, повідомили джерела", - пише видання.

Наступна частина плану передбачає так званий американський бекстоп, який сприятиме обміну розвідувальними даними, спостереженню за кордоном, озброєнню та, можливо, протиповітряній обороні. При цьому характер будь-якої підтримки США залишається незрозумілим.

"Хоча європейські лідери назвали зустріч у Білому домі проривом, вказуючи на позицію президента США Дональда Трампа щодо гарантій, кілька чиновників заявили, що вони залишаються скептично налаштованими щодо перспективи мирної угоди, і того, чи буде гарантій достатньо, щоб стримати РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, загалом близько десяти країн готові відправити війська до України.

Повідомляється, що європейські військові представники зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб уточнити "надійні гарантії безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки, якщо бойові дії припиняться". У цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач військ НАТО в Європі, а також начальники оборонних відомств держав-членів, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Британська The Guardian пише, що начальник штабу оборони Сполученого Королівства Тоні Радакін у середу відвідає Пентагон з метою остаточного узгодження того, що 30 різних країн готові взяти на себе зобов'язання щодо національної безпеки України. "Очікується, що Радакін підтвердить, що Велика Британія надасть солдатів для допомоги в логістичній підтримці та навчанні, але не розгортатиме їх поблизу РФ. Офіційні особи говорили про розгортання до 30 000 військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але це було скорочено через опозицію деяких європейських країн", - йдеться в повідомленні.

Неназваний британський чиновник повідомив виданню, що Радакін повторить обіцянки, дані минулого тижня міністром оборони Сполученого королівства Джоном Гілі, який заявив, що Велика Британія готова розгорнути війська в Україні, "щоб забезпечити безпечне небо, безпечне море та зміцнити українські сили". "Середа — справді важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок започаткувала велику активність", - сказав інший британський чиновник на правах анонімності.

Вони зазначили, що міністри розглядають це як логістичну та навчальну підтримку, а не як відправку на передову батальйонів військ, які можуть опинитися в бойових діях.

Зустрічі в середу розглядаються в Європі як важливий крок до укладення мирної угоди між РФ та Україною, що, за словами британського прем'єра Кіра Стармера, буде можливим лише за умови готовності США надати гарантії безпеки.

Деякі експерти кажуть, що європейські лідери не очікують, що Володимир Путін погодиться навіть на таке обмежене розгортання військ НАТО в Україні, і що європейські лідери розглядають ідею ізолювати російського президента. Однак британські чиновники наполягають на тому, що це не так, і що Велика Британія та її партнери серйозно готуються до відправки військ у країну, якщо вони знадобляться.

Теги: #україна #велика_британія #військові

