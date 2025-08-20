Україна і Італія могли б співпрацювати у проєктах щодо морської безпеки та захисту українських портів - Міноборони

Співпрацю в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів, зокрема із посилення морської безпеки, обговорив міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Італії Карло Формозою.

"Вдячний Італії за послідовну підтримку наших захисників і захисниць. Окремо подякував за рішення про передачу додаткової бронетехніки для воїнів", - написав Шмигаль у телеграм за результатами розмови.

Він повідомив про обговорення кроків зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. "Запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками. Розглядаємо проєкти з посилення морської безпеки та захисту українських портів", – написав міністр.

Крім того, сторони обговорили перспективи застосування інструментів підтримки, зокрема програми SAFE, для розвитку оборонної промисловості в Європі.

Прем'єр подякував Італії за підтримку та готовність поглиблювати співпрацю заради спільної безпеки.