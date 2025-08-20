Інтерфакс-Україна
12:23 20.08.2025

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Одеси в межах третього візиту в Україну з моменту свого призначення на посаду в березні, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми продовжуємо роботу, розпочату під час візиту президента Зеленського до Відня в середині червня", - написав він в соцмережі Х в середу.

Зустріч розпочалася з вшанування пам’яті полеглих українських воїнів.

 

