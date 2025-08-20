ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

Фото: НГУ

Українські сили протиповітряної оборони збили та подавили одну балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни, які випустили російські окупанти в ніч на середу, зафіксовано влучання однієї ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Противник атакував вночі двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 93-ма ударними БпЛА.

Як повідомлялося, в ніч на 19 серпня ППО знешкодила шість з десяти ракет та 230 з 270 дронів, випущених російськими окупантами, в ніч на 18 серпня – 88 зі 140 дронів, в ніч на 17 серпня 40 з 60 дронів. Таким чином ефективність ППО в ніч на середу склала 67%, як і три дні тому.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення був знешкоджений в ніч на 20 липня (лише 25 з 57, 44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.