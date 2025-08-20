Інтерфакс-Україна
Події
09:44 20.08.2025

ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

2 хв читати
ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів
Фото: НГУ

Українські сили протиповітряної оборони збили та подавили одну балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни, які випустили російські окупанти в ніч на середу, зафіксовано влучання однієї ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Противник атакував вночі двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 93-ма ударними БпЛА.

Як повідомлялося, в ніч на 19 серпня ППО знешкодила шість з десяти ракет та 230 з 270 дронів, випущених російськими окупантами, в ніч на 18 серпня – 88 зі 140 дронів, в ніч на 17 серпня 40 з 60 дронів. Таким чином ефективність ППО в ніч на середу склала 67%, як і три дні тому.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення був знешкоджений в ніч на 20 липня (лише 25 з 57, 44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

Теги: #ппо #ракети #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 20.08.2025
Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

09:43 18.08.2025
РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

08:29 16.08.2025
ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

17:06 15.08.2025
Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

14:26 14.08.2025
Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

Російський БпЛА поцілив по цивільному авто поблизу Куп'янська: дві людини загинули, одна поранена

09:12 14.08.2025
Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

08:53 13.08.2025
Дефіцит іноземних деталей гальмує виробництво ракет Х-59 в РФ, розширення санкцій може ще більше його сповільнити - ГУР

Дефіцит іноземних деталей гальмує виробництво ракет Х-59 в РФ, розширення санкцій може ще більше його сповільнити - ГУР

08:16 13.08.2025
ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

09:21 07.08.2025
ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

09:40 06.08.2025
ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

ОСТАННЄ

Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

Жоден із запланованих 30 тис. підручників шрифтом Брайля не доставлений до шкіл - голова комітету Ради

В Нацкомісії зі стандартів держмови розповіли про умови для відмови у видачі сертифіката про рівень володіння мовою

Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

У Києві затримали крадія монет на суму понад 300 тис. грн, йому загрожує до 8 років - поліція

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранені

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Єрмак про удари росіян: Ці атаки потрібно завершувати, наш пріорітет - посилення безпеки в повітрі, на землі і воді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА