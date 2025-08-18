Інтерфакс-Україна
09:43 18.08.2025

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти минулої ночі атакували Україну 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 88 безпілотників було знешкоджено; влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 25 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) противник атакував 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_рф #ппо

ВАЖЛИВЕ

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Зеленський прибув у Вашингтон

Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

ОСТАННЄ

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

У Харкові оголошено жалобу

Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Окупанти завдали два удари по Запоріжжю, постраждали двоє цивільних

Вибух автомобіля стався через детонацію невідомого пристрою - поліція

Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

В одному з районів Києва стався вибух автомобіля на парковці, є постраждалий - КМДА

Мінкультури ініціює створення Коаліції з протидії незаконному вивезенню культурних цінностей

