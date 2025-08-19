Інтерфакс-Україна
19.08.2025

Ворог атакував 280-ма засобами повітряного нападу, знищено 236 цілей, зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння уламків на 3 локаціях – Повітряні сили

У ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) ворог атакував 280-ма засобами повітряного нападу, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей, зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях, повідомляє Командування Повітряних сил.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі, ворог атакував 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, рф.; - 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької обл. – рф., ТОТ Криму; - 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей: - 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; - 2 балістичні ракети Іскандер-М; - 4 крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях", - повідомляє Командування Повітряних сил.

Теги: #атака_рф #повітряні_сили

