Інтерфакс-Україна
Події
08:51 20.08.2025

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

1 хв читати
РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування
Фото: https://t.me/DIUkraine

Росія активно застосовує на різних напрямках фронту нову 3D-модель безпілотників з LTE-зв’язком, які можуть використовуватися як розвідувальні або ударні дрони, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО, повідомляє головне управління розвідки при Міноборони України.

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

У ГУР пояснили, що конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

"Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор). Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської zala group", - розповіли в розвідці.

 

Теги: #гур #рф #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 20.08.2025
Єрмак про удари росіян: Ці атаки потрібно завершувати, наш пріорітет - посилення безпеки в повітрі, на землі і воді

Єрмак про удари росіян: Ці атаки потрібно завершувати, наш пріорітет - посилення безпеки в повітрі, на землі і воді

02:27 20.08.2025
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі

Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі

12:02 19.08.2025
Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

10:35 19.08.2025
Професорка університету залучила до співпраці з ворогом колишнього студента та ексвійськового - СБУ

Професорка університету залучила до співпраці з ворогом колишнього студента та ексвійськового - СБУ

06:26 19.08.2025
Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

06:17 18.08.2025
У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

05:44 18.08.2025
У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

05:42 18.08.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

05:41 18.08.2025
Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

04:46 18.08.2025
Ворог продовжує атакувати Сумщину БпЛА, виникла пожежа

Ворог продовжує атакувати Сумщину БпЛА, виникла пожежа

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

Ексначальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки

У Києві затримали крадія монет на суму понад 300 тис. грн, йому загрожує до 8 років - поліція

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранені

Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

Окупанти обстрілюють громади Дніпропетровщини, є жертва і постраждала - Лисак

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 142 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

20 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

До шкіл наразі надійшло лише 51,2% із запланованих підручників - голова комітету Ради

Сенатор Блюменталь: політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА