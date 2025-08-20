РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Фото: https://t.me/DIUkraine

Росія активно застосовує на різних напрямках фронту нову 3D-модель безпілотників з LTE-зв’язком, які можуть використовуватися як розвідувальні або ударні дрони, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО, повідомляє головне управління розвідки при Міноборони України.

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

У ГУР пояснили, що конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

"Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор). Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської zala group", - розповіли в розвідці.