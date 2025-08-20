Інтерфакс-Україна
Події
07:57 20.08.2025

Окупанти обстрілюють громади Дніпропетровщини, є жертва і постраждала - Лисак

Російські окупанти обстріляли безпілотниками Павлоград, а також Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, одна людина загинула та одна постраждала, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Виникла пожежа. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених", - написав він в телеграмі.

За його словами, не припиняються удари по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Через них потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

Лисак зазначив, що загинула людина, ще одна постраждала. За його словами, 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

Окрім багатоповерхівки, повівечені 2 приватні будинки. Обидва зайнялися. Побите й пожежне авто.

Також БпЛА агресора влучив по Брагинівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні будинки. Ніхто не постраждав.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

