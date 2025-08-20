Окупанти за добу втратили 920 осіб та 142 од. спецтехніки

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 1 танк, 4 бронемашини, 50 артсистем, 260 БПЛА, а також 142 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1072700 (+920) осіб, танків – 11119 (+1) од, бойових броньованих машин – 23152 (+4) од, артилерійських систем – 31748 (+50) од, РСЗВ – 1470 (+0) од, засоби ППО – 1208 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260), крилаті ракети – 3565 (+7), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142), спеціальна техніка – 3943 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.