Ердоган і Рютте обговорили останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією, повідомила пресслужба турецького президента.

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту @RTErdogan повертаючись із саміту, який він провів з президентом США та лідерами ЄС. Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією", - ідеться в офіційному акаунті в соцмережі Х.

Як зазначається, сторони наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.

Ердоган та Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації.

Сторони також обмінялися думками щодо життєздатних та стійких гарантій безпеки.

Джерело: https://x.com/trpresidency/status/1957885554424705385