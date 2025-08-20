Інтерфакс-Україна
Події
01:00 20.08.2025

Ердоган і Рютте обговорили останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією

1 хв читати

Президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією, повідомила пресслужба турецького президента.

"Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту @RTErdogan повертаючись із саміту, який він провів з президентом США та лідерами ЄС. Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією", - ідеться в офіційному акаунті в соцмережі Х.

Як зазначається, сторони наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.

Ердоган та Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації.

Сторони також обмінялися думками щодо життєздатних та стійких гарантій безпеки.

Джерело: https://x.com/trpresidency/status/1957885554424705385

Теги: #рютте #ердоган #розмова

