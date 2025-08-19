Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, коментуючи питання про гарантії безпеки для України за участю повітряних сил США, допустила можливість інших форм участі США.

"Про це президент згадав у своєму інтерв'ю сьогодні вранці. Це (підтримка США безпеки України у формі повітряних сил – ІФ-У) варіант і можливість. Я, звичайно, не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента. Я залишу це йому. Я не можу сказати, що він остаточно виключив можливість введення військ", - сказала Лівітт на пресконференції у Білому домі у вівторок.

Лівітт також сказала, що США "можуть допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам".

На питання журналістки, яким чином тристороння зустріч перетворилася на двосторонню у форматі "Зеленський-Путін", вона сказала: "Президент поговорив про це з обома лідерами, і вони висловили готовність сісти за стіл переговорів. Тож наша команда з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити. Зрештою, президент завжди говорив, що в цій війні є питання, з якими обидві країни не згодні і які вони повинні обговорити та вирішити. Тому він хоче, щоб ці дві країни вступили в прямі дипломатичні переговори. Він говорив про це з самого початку, тому він згоден з ідеєю зустрічі президента Зеленського та президента Путіна. І я розумію, що підготовка до цієї зустрічі вже триває. Як тільки ми дізнаємося більше подробиць, ми обов'язково повідомимо вам".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News у вівторок, 19 серпня, заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина введуть війська в Україну для забезпечення миру, але виключив приєднання до них американських військ. На запитання, чи може він гарантувати відсутність американських військ в Україні, Трамп відповів: "У вас є мої гарантії, і я президент". Він припустив, що підтримка США безпеки України може виражатися у формі повітряних сил, та додав, що завжди вважав Україну "буфером" між Росією та Європою.

Трамп вкотре повторив, що згідно з домовленістю Україна не стане членом НАТО, при цьому додав, що повернення Криму під контроль Києва також неможливе.