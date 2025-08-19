Інтерфакс-Україна
Події
21:34 19.08.2025

Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

2 хв читати
Лівітт щодо участі США у системі гарантій Україні: Не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, коментуючи питання про гарантії безпеки для України за участю повітряних сил США, допустила можливість інших форм участі США.

"Про це президент згадав у своєму інтерв'ю сьогодні вранці. Це (підтримка США безпеки України у формі повітряних сил – ІФ-У) варіант і можливість. Я, звичайно, не виключаю жодних військових варіантів, які є в розпорядженні президента. Я залишу це йому. Я не можу сказати, що він остаточно виключив можливість введення військ", - сказала Лівітт на пресконференції у Білому домі у вівторок.

Лівітт також сказала, що США "можуть допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам".

На питання журналістки, яким чином тристороння зустріч перетворилася на двосторонню у форматі "Зеленський-Путін", вона сказала: "Президент поговорив про це з обома лідерами, і вони висловили готовність сісти за стіл переговорів. Тож наша команда з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити. Зрештою, президент завжди говорив, що в цій війні є питання, з якими обидві країни не згодні і які вони повинні обговорити та вирішити. Тому він хоче, щоб ці дві країни вступили в прямі дипломатичні переговори. Він говорив про це з самого початку, тому він згоден з ідеєю зустрічі президента Зеленського та президента Путіна. І я розумію, що підготовка до цієї зустрічі вже триває. Як тільки ми дізнаємося більше подробиць, ми обов'язково повідомимо вам".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News у вівторок, 19 серпня, заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина введуть війська в Україну для забезпечення миру, але виключив приєднання до них американських військ. На запитання, чи може він гарантувати відсутність американських військ в Україні, Трамп відповів: "У вас є мої гарантії, і я президент". Він припустив, що підтримка США безпеки України може виражатися у формі повітряних сил, та додав, що завжди вважав Україну "буфером" між Росією та Європою.

Трамп вкотре повторив, що згідно з домовленістю Україна не стане членом НАТО, при цьому додав, що повернення Криму під контроль Києва також неможливе.

 

Теги: #україна #гарантії_безпеки #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 19.08.2025
ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

20:17 19.08.2025
Нардепи та експерти розходяться в оцінці перспектив зустрічі Зеленського з Путіним

Нардепи та експерти розходяться в оцінці перспектив зустрічі Зеленського з Путіним

18:29 19.08.2025
Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

18:13 19.08.2025
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

17:22 19.08.2025
Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

17:08 19.08.2025
Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

16:59 19.08.2025
Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

16:35 19.08.2025
Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

16:32 19.08.2025
Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

15:51 19.08.2025
Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

Румунія внесе свій вклад в гарантії безпеки для України

Кабмін збільшив кількість членів наглядової ради "Енергоатому" з п’яти до семи осіб

Через ворожий обстріл загинув ще один мешканець Херсонщини

До кінця серпня підготують щонайменше 30 тис. місць для переселенців в Києві та 15 областях

У Нікополі від артобстрілу загинула жінка, ще одна – травмована

Рубіо очолить переговори щодо гарантій безпеки України

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 19 жовтня

Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА