Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

Фото: Вікіпедія

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться зі своїми американськими колегами найближчими днями для обговорення питань забезпечення надійних гарантій безпеки для України та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій.

Про це йшлося на віртуальній зустрічі Коаліції, що пройшла від головуванням прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у вівторок, повідомила пресслужба британського уряду на сайті.

У зустрічі, що проводилась для інформування про переговори у Вашингтоні напередодні, взяли участь понад 30 міжнародних лідерів. За словами Стармера, у Вашингтоні "було чітко визначено справжнє відчуття єдності та спільну мету забезпечення справедливого та міцного миру для України".

"Звертаючись до наступних кроків, прем'єр-міністр зазначив, що групи планування Коаліції охочих зустрінуться зі своїми американськими колегами найближчими днями, щоб ще більше посилити плани щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники зустрічі також "обговорили, як можна чинити подальший тиск на Путіна, зокрема через санкції, доки він не покаже готовність вжити серйозних заходів для припинення незаконного вторгнення".