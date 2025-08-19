Інтерфакс-Україна
Події
19:45 19.08.2025

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

1 хв читати
Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України
Фото: Вікіпедія

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться зі своїми американськими колегами найближчими днями для обговорення питань забезпечення надійних гарантій безпеки для України та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій.

Про це йшлося на віртуальній зустрічі Коаліції, що пройшла від головуванням прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у вівторок, повідомила пресслужба британського уряду на сайті.

У зустрічі, що проводилась для інформування про переговори у Вашингтоні напередодні, взяли участь понад 30 міжнародних лідерів. За словами Стармера, у Вашингтоні "було чітко визначено справжнє відчуття єдності та спільну мету забезпечення справедливого та міцного миру для України".

"Звертаючись до наступних кроків, прем'єр-міністр зазначив, що групи планування Коаліції охочих зустрінуться зі своїми американськими колегами найближчими днями, щоб ще більше посилити плани щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники зустрічі також "обговорили, як можна чинити подальший тиск на Путіна, зокрема через санкції, доки він не покаже готовність вжити серйозних заходів для припинення незаконного вторгнення".

 

Теги: #коаліція_охочих #планування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 19.08.2025
Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

12:13 19.08.2025
Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

17:18 16.08.2025
Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

14:15 16.08.2025
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

01:08 14.08.2025
Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

13:48 12.08.2025
Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

15:10 22.07.2025
Рада підтримала законопроєкт про різні строки стратегічного планування для тилових та прифронтових громад

Рада підтримала законопроєкт про різні строки стратегічного планування для тилових та прифронтових громад

21:17 10.07.2025
У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

19:58 10.07.2025
ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобов'язання до 19 жовтня

Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

Бучанська громада встановила СЕС на соціальні заклади сумарно майже на 400 кВт

В Іспанії вирують лісові пожежі, траси та залізниці частково перекриті

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА