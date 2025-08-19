Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України
Групи планування Коаліції охочих зустрінуться зі своїми американськими колегами найближчими днями для обговорення питань забезпечення надійних гарантій безпеки для України та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій.
Про це йшлося на віртуальній зустрічі Коаліції, що пройшла від головуванням прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у вівторок, повідомила пресслужба британського уряду на сайті.
У зустрічі, що проводилась для інформування про переговори у Вашингтоні напередодні, взяли участь понад 30 міжнародних лідерів. За словами Стармера, у Вашингтоні "було чітко визначено справжнє відчуття єдності та спільну мету забезпечення справедливого та міцного миру для України".
"Звертаючись до наступних кроків, прем'єр-міністр зазначив, що групи планування Коаліції охочих зустрінуться зі своїми американськими колегами найближчими днями, щоб ще більше посилити плани щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що учасники зустрічі також "обговорили, як можна чинити подальший тиск на Путіна, зокрема через санкції, доки він не покаже готовність вжити серйозних заходів для припинення незаконного вторгнення".