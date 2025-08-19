Інтерфакс-Україна
Події
18:13 19.08.2025

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

2 хв читати
Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір президента США Дональда Трампа надати гарантії безпеки для України.

В інтерв’ю суспільному мовнику LCI, оприлюдненому 19 серпня, він заявив, що у найближчі кілька тижнів необхідно зробимо все можливе, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася. "Потім, за задумом, на початку вересня може відбутися тристоронній саміт", - додав Макрон.

"Але є робота, яку потрібно виконати щодо гарантій безпеки. Тому наступні 15 днів є абсолютно критичними. Щоб завершити роботу з американцями, щоб надати зміст гарантіям безпеки. Але перш за все, ми збираємося усунути неоднозначності", - сказав президент Франції.

Конкрентний зміст гарантій безпеки наразі невідомий, хоча Макрон заявив, що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції – не на передовій, не провокаційно, а операції підтримки в повітрі, на морі та на суші". Водночас він застеріг, що Росія є дестабілізуючою силою, а президент Володимир Путін "рідко дотримувався своїх зобов’язань":

"Я знаю одне: з кінця 2007-2008 років президент Путін рідко дотримувався своїх зобов'язань. Він постійно був дестабілізуючою силою і прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу", - сказав президент Франції.

"Це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що завтра відбудеться напад (Росії – ІФ-У) на Францію, але зрештою це загроза для європейців", - сказав Макрон.

 

Теги: #макрон #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 19.08.2025
Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

17:08 19.08.2025
Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

16:59 19.08.2025
Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

Немає ніяких конкретних результатів зустрічі президента України з президентом США - заступниця голови фракції "Голос"

16:35 19.08.2025
Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

16:32 19.08.2025
Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

11:52 19.08.2025
Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

09:45 19.08.2025
Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

19:09 17.08.2025
Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

16:22 17.08.2025
Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

16:22 17.08.2025
Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

ВАЖЛИВЕ

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

ОСТАННЄ

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА