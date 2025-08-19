Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір президента США Дональда Трампа надати гарантії безпеки для України.

В інтерв’ю суспільному мовнику LCI, оприлюдненому 19 серпня, він заявив, що у найближчі кілька тижнів необхідно зробимо все можливе, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася. "Потім, за задумом, на початку вересня може відбутися тристоронній саміт", - додав Макрон.

"Але є робота, яку потрібно виконати щодо гарантій безпеки. Тому наступні 15 днів є абсолютно критичними. Щоб завершити роботу з американцями, щоб надати зміст гарантіям безпеки. Але перш за все, ми збираємося усунути неоднозначності", - сказав президент Франції.

Конкрентний зміст гарантій безпеки наразі невідомий, хоча Макрон заявив, що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції – не на передовій, не провокаційно, а операції підтримки в повітрі, на морі та на суші". Водночас він застеріг, що Росія є дестабілізуючою силою, а президент Володимир Путін "рідко дотримувався своїх зобов’язань":

"Я знаю одне: з кінця 2007-2008 років президент Путін рідко дотримувався своїх зобов'язань. Він постійно був дестабілізуючою силою і прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу", - сказав президент Франції.

"Це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що завтра відбудеться напад (Росії – ІФ-У) на Францію, але зрештою це загроза для європейців", - сказав Макрон.