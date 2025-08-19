Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп прогнозує повернення Україною контролю над значними територіями внаслідок укладання мирної угоди.

"Україна поверне собі своє життя, її людей перестануть вбивати по всій країні і вона отримає багато землі. Але це була війна, і Росія є потужною військовою державою, знаєте, подобається це людям чи ні, це потужна держава, це набагато більша держава, це не війна, яку слід було починати, так не роблять, не беруться за державу, яка вдесятеро більша за вас", - сказав Трамп в ефірі FoxNews у вівторок, відповідаючи наp запитання, чи обговорювався "обмін територіями" на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на європейськими лідерами в Білому домі у вівторок.

Він зазначив, що США надали України "найкраще військове обладнання у світі", зокрема, згадавши ракети систем протиповітряної оборони Patriot, і "з оцим всім українські солдати були неймовірно хоробрими, бо вони воювали проти набагато більшої і, теоретично, набагато потужнішої сили".

"Я припускаю, що ви всі бачили карту, знаєте, велика частина території захоплена, і ця територія була захоплена. Зараз вони говорять про Донбас. Але Донбас, як ви знаєте, на даний момент на 79% належить і контролюється Росією. Тож вони розуміють, що це означає", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, що відбулася за підсумками саміту на Алясці, заявив, що Путін продовжує вимагати від України відмовитися від контролю над усією територією Донбасу. Зеленський відхилив територіальні претензії Путіна, передані йому в телефонній розмові президентом США.

Пізніше Трамп заявляв про необхідність обговорити можливі обміни територіями між РФ та Україною відносно нинішньої зони бойових дій.

Зеленський після зустрічі з Трампом та європейськими колегами у вівторок анонсував двосторонню зустріч з Путіним і подальшу тристоронню з Трампом і сказав, що "питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним".