РФ вдарила по нафтопереробних та газових об’єктах Полтавської області – Міненерго

РФ вдарила по нафтопереробній та газовій інфраструктурі Полтавської області, повідомило Міністерство енергетики.

"У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі", – йдеться у повідомленні Міненерго в Телеграм у вівторок.

Там зазначається, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

За інформацією Міненерго, одночасно кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

"Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків", – описало ситуацію міністерство.

Воно наголосило, що РФ продовжує системні терористичні атаки проти енергетичної інфраструктури України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"З березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру. Міненерго закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, вночі 19 серпня ворог масовано атакував Полтавщину, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. За його інформацією, постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, в Лубенському районі без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Обійшлося без жертв.

У червні цього року йшлося про втрачені через удари російських агресорів потужності одного з українських НПЗ, який постачав на ринок України приблизно 25-33% бензину і до 10% дизелю.