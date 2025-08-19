Мерц: Розмова між Зеленським і Путіним має відбутися протягом 14 днів – ЗМІ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту з питань України у Вашингтоні заявив, що протягом найближчих двох тижнів має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, пише у вівторок Der Spiegel.

Мерц сказав, що місце зустрічі Путіна і Зеленського ще потрібно узгодити, а переговори потрібно добре підготувати. Він сказав, що сьогодні ще не має уявлення, що з цього може вийти. "На мій погляд, було б бажано і навіть більше, щоб після цієї зустрічі в Україні нарешті настав перемир'я".

На саміті з питань України у Вашингтоні, де в понеділок зустрілися президент США та європейські лідери, Трамп ухилився від питань щодо деталей мирного плану для України. Він перервав розмову з європейцями, щоб зателефонувати Путіну. Кремль спочатку не підтвердив заплановану зустріч між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що хоче підтримувати контакти між російською та українською делегаціями.

Після телефонної розмови Трамп заявив, що він ініціював зустріч між президентом України Зеленським і главою Кремля Путіним.

Раніше президент США Дональд Трамп написав на своїй платформі Truth Social, що готує зустріч між Путіним і Зеленським. Після цього має відбутися тристороння зустріч, в якій він також візьме участь.

Як повідомлялось, Мерц після завершення переговорів з президентом США Дональдом Трампом продовжує наполягати на укладенні перемир’я між Україною й РФ як необхідній передумові подальших переговорів.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1 назвав Женеву можливим місцем двосторонньої зустрічі Путіна із Зеленським.

Reuters з посиланням на неназваного високопоставленого співробітника Білого дому повідомляє у вівторок, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині.