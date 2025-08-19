Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

Україна пообіцяє придбати американську зброю на суму $100 млрд, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після укладення мирної угоди з Росією, пише у вівторок Financial Times з посиланнями на документ, що побачило видання.

Також, згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на суму $50 млрд про виробництво дронів з українськими компаніями, які стали піонерами цієї технології після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

"У документі не вказано, яку зброю Україна просить закупити в рамках угоди, але Київ чітко висловив своє бажання придбати щонайменше 10 американських систем протиповітряної оборони Patriot для захисту своїх міст і критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання. У документі не вказано, яка частина угоди щодо дронів буде стосуватися закупівель, а яка – інвестицій", - йдеться у повідомленні.

У документі йдеться про те, що "тривалий мир повинен ґрунтуватися не на поступках і подарунках Путіну, а на міцній системі безпеки, яка запобігатиме агресії в майбутньому".

Як повідомляється, Київ також відхиляє пропозицію Путіна, зроблену Трампу на Алясці, про замороження решти лінії фронту, якщо Україна виведе війська з частково окупованих східних регіонів Донецька та Луганська. Це створило б "опору для подальшого і швидкого просування російських військ до міста Дніпро" і дозволило б Путіну "досягти цілей агресії іншими засобами", йдеться в документі.