Внаслідок авіаудару по Руській Лозовій постраждали 3 мирних мешканки

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали авіаційного удару по с. Руська Лозова Харківської області, постраждали 3 мирних мешканки, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Дві жінки віком 70 та 43 років дістали поранення. Ще одна 59-річна мешканка зазнала гострої стресової реакції. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі під ударами російських керованих авіабомб (КАБів) опинився Золочів (Богодухівський район області). Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства.

У прокуратурі також повідомили, що окупанти завдали два удари БпЛА по с. Перемога Лозівського району.

"Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу "Герань-2", йдеться у повідомленні.

Раніше про удар по Лозівській громаді, внаслідок якого постраждали двоє дорослих і двоє дітей, повідомляв міський голова Сергій Зеленський.