Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

Питання надання Україні безпекових гарантій за зразком статті 5 договору Північно-атлантичного альянсу обговорювалися протягом кількох місяців, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

"Нам вдалося досягти реального прогресу, особливо стосовно безпекових гарантій, якихось гарантій на зразок статті 5. І ми у коаліції тих, хто підтримує Україну вже почали обговорювати це місяці тому для того, щоб у нас був готовий план, готова модель. І ми сьогодні можемо зробити історичний крок для української безпеки, для європейської безпеки, і також ми можемо досягти прогресу у нашому русі до справедливого та довготривалого результату. І звичайно Україна має бути залучена, зустріч має бути тристоронньою", - сказав Стармер на зустрічі.

Він відзначив, що війна в Україні мала надзвичайний вплив також на всю Європу, зокрема, і на Велику Британію. "І коли ми говоримо про безпеку, це не тільки безпека України – це безпека і Європи, і Великої Британії", - додав Стармер.

