Інтерфакс-Україна
Події
23:15 18.08.2025

Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

1 хв читати

Питання надання Україні безпекових гарантій за зразком статті 5 договору Північно-атлантичного альянсу обговорювалися протягом кількох місяців, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

"Нам вдалося досягти реального прогресу, особливо стосовно безпекових гарантій, якихось гарантій на зразок статті 5. І ми у коаліції тих, хто підтримує Україну вже почали обговорювати це місяці тому для того, щоб у нас був готовий план, готова модель. І ми сьогодні можемо зробити історичний крок для української безпеки, для європейської безпеки, і також ми можемо досягти прогресу у нашому русі до справедливого та довготривалого результату. І звичайно Україна має бути залучена, зустріч має бути тристоронньою", - сказав Стармер на зустрічі.

Він відзначив, що війна в Україні мала надзвичайний вплив також на всю Європу, зокрема, і на Велику Британію. "І коли ми говоримо про безпеку, це не тільки безпека України – це безпека і Європи, і Великої Британії", - додав Стармер.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=UDpCTWxR8ko

Теги: #перемовини #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:03 18.08.2025
Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

22:53 18.08.2025
Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

22:50 18.08.2025
Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

22:33 18.08.2025
Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

21:47 17.08.2025
"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

20:07 17.08.2025
Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

18:49 17.08.2025
Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

15:15 16.08.2025
Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

12:29 16.08.2025
Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

11:10 16.08.2025
Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА