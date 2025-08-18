Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

Українська делегація прибула на зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського до Білого дому з великою картою, згорнутою у рулон, відповідне відео перед переговорами розповсюджено у соціальних мережах.

"З картою )", – підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин під відео.

Перед цим BBC повідомило, що в Овальному офісі, де відбувалася зустріч президентів, американська сторона також виставила велику карту з територією України, на якій східна частина зафарбована рожевим кольором та ілюструє територію, яку наразі контролюють російські військові сили. За оцінками кореспондента Ентоні Цурчера, це приблизно 20% країни.

"Це було холодним нагадуванням для українців у кімнаті про поточний стан цієї майже чотирирічної війни – і могло стати наочним засобом для Трампа, щоб посилити тиск на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли зібрані ЗМІ вже пішли", – висловий припущення кореспондент.

Згідно цієї мапи, фотографія якої не є занадто чіткою, стверджується, що російські окупаційні війська на 17 серпня контролювали у Дніпропетровській області – менше 1% (українська сторона заперечує втрату контролю якоїсь території в цій області), у Миколаївській та Сумській – по 1%, Харківській – 4%, Запорізькій – 72%, Херсонській – 73%, Донецькій – 74%, Луганській – 99%.

https://x.com/clashreport/status/1957509393479590209

https://x.com/dmtrltvn/status/1957507105193124105