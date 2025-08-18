Інтерфакс-Україна
Події
22:29 18.08.2025

Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

1 хв читати

Українська делегація прибула на зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського до Білого дому з великою картою, згорнутою у рулон, відповідне відео перед переговорами розповсюджено у соціальних мережах.

"З картою )", – підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин під відео.

Перед цим BBC повідомило, що в Овальному офісі, де відбувалася зустріч президентів, американська сторона також виставила велику карту з територією України, на якій східна частина зафарбована рожевим кольором та ілюструє територію, яку наразі контролюють російські військові сили. За оцінками кореспондента Ентоні Цурчера, це приблизно 20% країни.

"Це було холодним нагадуванням для українців у кімнаті про поточний стан цієї майже чотирирічної війни – і могло стати наочним засобом для Трампа, щоб посилити тиск на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли зібрані ЗМІ вже пішли", – висловий припущення кореспондент.

Згідно цієї мапи, фотографія якої не є занадто чіткою, стверджується, що російські окупаційні війська на 17 серпня контролювали у Дніпропетровській області – менше 1% (українська сторона заперечує втрату контролю якоїсь території в цій області), у Миколаївській та Сумській – по 1%, Харківській – 4%, Запорізькій – 72%, Херсонській – 73%, Донецькій – 74%, Луганській – 99%.

https://x.com/clashreport/status/1957509393479590209

https://x.com/dmtrltvn/status/1957507105193124105

Теги: #карта #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:15 18.08.2025
Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

23:03 18.08.2025
Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

22:53 18.08.2025
Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

22:50 18.08.2025
Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

22:33 18.08.2025
Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

22:17 18.08.2025
Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

22:16 18.08.2025
Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

22:16 18.08.2025
Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

22:03 18.08.2025
Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

20:46 18.08.2025
Трамп: Сьогодні буде багато гарних результатів

Трамп: Сьогодні буде багато гарних результатів

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО – Трамп

Зеленський: Ми маємо можливість купувати зброю в США

Трамп: Я хотів би перемир’я, стратегічно це може бути не на користь однієї з сторін

Зеленський: Ми відкриті до виборів, однак для їх проведення необхідно перемир’я

Трамп: Ми маємо впевнитися, що мир буде довготривалим, працюватимемо з Україною та РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА