Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ в ніч на понеділок, внаслідок чого було зупинено перекачування нафти нафтопроводом "Дружба", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав обурливим нанесений Україною в ніч на 14 серпня удар безпілотником по розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області РФ та натякнув на можливості припинення поставок електроенергії з Угорщини в Україну. 18 серпня після ударів України по логістичних об'єктах на території РФ він знову звинуватив Україну в начебто "атаці на енергетичну безпеку" Угорщини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь колезі нагадав, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.