Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський і спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог під час своєї зустрічі у Вашингтоні обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував Келлогу за зустріч і за спільну роботу з українською командою.

"Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно. Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що у ніч на понеділок продовжились російські атаки проти українських міст. Серед убитих дві дитини, також є десятки поранених.