Інтерфакс-Україна
Події
16:56 18.08.2025

6 тисяч дронів передав Кличко Третьому армійському корпусу від громади Києва

1 хв читати

Віталій Кличко передав Збройним Силам України нову партію допомоги від київської громади – ще 6 тисяч дронів різних типів. Про це мер Києва повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Передав від громади столиці бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію необхідної допомоги — ще 6000 дронів різних типів. Зокрема, частину з них отримають і військові 3-ї штурмової бригади, яка входить до складу корпусу", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що з початку 2025 року з міського бюджету Київ виділив 400 млн грн для 3-ої штурмової бригади, а минулого року вона отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux.

"Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення Київ виділив 400 млн грн. Цієї зими бійцям 3-ї штурмової столиця передала сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами. Її створили на базі старого автобуса МАЗ, який повністю оновили та оснастили. А минулого року 3 штурмова отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux. Їх закупили за кошти, виділені бригаді столицею", - написав Віталій Кличко.

За словами мера столиці, загалом у 2025-му на підтримку ЗСУ Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Бійцям різних бригад Київ відправив на фронт понад 40 000 БпЛА.

Теги: #дрони #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 17.08.2025
Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

14:17 15.08.2025
Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів

12:44 14.08.2025
Кличко заявив про політичний тиск на роботу КМДА з боку Офісу генпрокурора

Кличко заявив про політичний тиск на роботу КМДА з боку Офісу генпрокурора

13:47 09.08.2025
"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

21:00 08.08.2025
Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

13:42 07.08.2025
Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

21:48 05.08.2025
Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

19:19 05.08.2025
ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

17:44 05.08.2025
Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

ОСТАННЄ

Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

Трамп перед зустріччю з Зеленським: це видатний день, у нас ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно

Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

Трамп назвав "тупими" своїх критиків та вкотре пообіцяв вирішити "катастрофу між Росією та Україною"

Аптеки вимагали з виробників гроші за продаж ліків – Ляшко

Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій п'ятиповерхівці у Харкові зросла до 24 - ДСНС

Трамп накинувся з критикою на опозиційні ЗМІ

Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

Уряд до кінця 2025р завершить формування наглядових рад енергокомпаній – проєкт Програми дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА