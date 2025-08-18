Інтерфакс-Україна
16:26 18.08.2025

До кінця 2025 року у 15 регіонах України запрацюють центри захисту дитини за моделлю Барнахус - проєкт програми дій уряду

Уряд планує до кінця 2025 року забезпечити функціонування центрів захисту дитини за моделлю Барнахус у 15 регіонах країни, йдеться у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства юстиції, яка оприлюднена у понеділок.

"До 31 грудня 2025 р. забезпечено функціонування центрів захисту дитини (за моделлю Барнахус) для роботи з дітьми-свідками, потерпілими від злочинів, в 15 регіонах країни", - йдеться у критеріях досягнення за 2025 рік.

До кінця цього року також планується створити механізм залучення психологів до кримінальних проваджень за участю неповнолітніх. Згідно з планом, психологи мають бути залучені не менше ніж у 80% запитів. При цьому у 2026 році цей показник має збільшитися до щонайменше 85%.

Крім того, до кінця 2025 року планується створення механізму залучення медіаторів до програм відновного правосуддя щодо неповнолітніх. Згідно з планом, медіація має проводитися щонайменше у 50% справ, що підпадають під програму та передаються до системи безоплатної правової допомоги. При цьому не менше 60% учасників повинні позитивно оцінювати процес примирення та умови медіаційної угоди. У 2026 році частка таких справ має зрости до щонайменше 55%.

Також до кінця 2025 року уряд планує внести до Верховної Ради законопроєкт про ювенальну юстицію.

