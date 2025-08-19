Кабмін має подати до Ради законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему кінця 2025р - програма дій уряду

Проєкт програми дій уряду передбачає, що Кабінетом міністрів буде подано до Верховної Ради законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення до 31 грудня 2025 року.

Згідно з положеннями проєкту програми дій, яка стосується Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, уряд має намір забезпечує перехід до єдиної, прогнозованої пенсійної системи: прямий зв’язок між сплаченими страховими внесками (ЄСВ), тривалістю їх сплати і розміром пенсії, трансформація спеціальних пенсій у професійні пенсії, запровадження обов’язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Зокрема, очікується, що: до 30 вересня 2025 року буде подано до Верховної Ради законопроєкти щодо виплати сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень; до 31 грудня 2025 року буде подано до Ради законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення; до 31 грудня 2025 року буде також подано до законопроєкти про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і деяких інших законів України щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав та про професійні пенсійні програми.

Крім того, до 31 грудня 2026 року уряд планує удосконалено механізми обчислення пенсій, що дозволить для 5 млн осіб довести пенсію до суми не менше ніж 4 тис. грн.

Також зазначається, що уряд планує запустити новий механізм базової соціальної допомоги та створити передумови для підвищення розміру прожиткового мінімуму за рахунок припинення його використання як розрахункової одиниці.

Зокрема, до 31 грудня 2025 року має бути: подано до Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо надання базової соціальної допомоги; розроблено нову та сучасну методику розрахунку прожиткового мінімуму.

Крім того, очікується, що до 31 грудня 2026 року п'ять допомог будуть надаватися у вигляді базової соціальної допомоги.

Серед іншого, до 31 грудня 2025 року Мінсоцполітики має підготувати проєкт Соціального кодексу України, і очікується, що до 31 грудня 2026 року його буде затверджено; до 30 листопада 2025 року уряд має запровадити послугу "Сімейна домівка" для догляду дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; до 31 грудня 2025 року Мінсоцполітики має запровадити інструменти інформаційно-консультативної підтримки українців за кордоном з метою створення передумов для їх повернення (початок тестування цифрової платформи для українців за кордоном).

Як повідомлялося, 18 серпня міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

27 січня тодіній міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

3 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено, її обговорюють із Міністерством фінансів України. Міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.